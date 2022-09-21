Лондон возразил Путину на слова об угрозах Запада в адрес России Глава МИД Британии Клеверли заявил об отсутствии угроз для России со стороны Запада

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

Западные страны никогда не угрожали России, заявил министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли в эфире CNN. Он добавил, что территория России не является предметом посягательств Запада.

Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев, — заявил министр.

Комментируя планы властей России мобилизовать 300 тысяч резервистов, он выразил уверенность, что «сотни тысяч» российских военных, дислоцированных прежде у границы с Украиной, были «плохо мотивированы». При этом, продолжил Клеверли, правы оказались те, кто полагал, что «украинцы будут яростно защищать свою страну».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Кроме того, в ходе обращения президент объявил частичную мобилизацию в России.