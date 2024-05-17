Лондон усмотрел пособников КНДР среди российских компаний Две компании из РФ попали под санкции Лондона якобы из-за сотрудничества с КНДР

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Правительство Великобритании внесло в санкционные списки зарегистрированные в российской Находке АО «ТБК» («Топливно-бункерная компания») и ООО «Восточная стивидорная компания», сообщает ТАСС. Также под санкции попал директор АО «ТБК» Алексей Воротников.

Поводом для рестрикций стало то, что компании якобы способствуют нарушению резолюций Совбеза ООН, которые ограничивают поставки ряда товаров в Северную Корею, следует из размещенной на сайте Минфина Великобритании обновленной версии санкционного списка.

Ранее США обвинили двух граждан РФ и три российские компании в военном сотрудничестве с КНДР и ввели против них санкции. Речь идет о главе ООО «Рафорт» Рафаэле Газаряне, владельце ООО «Технологии» Алексее Будневе, а также о «Транс-Капитале», «Рафорте» и «Технологиях». Министр финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон заявил, что введение санкций является попыткой американских властей воспрепятствовать «углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».

До этого Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Список включает 28 граждан и 14 предприятий. По данным МИД страны, запретительные меры затронули тех, кто оказывает стратегическую поддержку проведению спецоперации на Украине.