Лондон усилил безопасность трубопровода из-за «интереса» России Express: Великобритания усилила безопасность трубопровода из-за «интереса» России

Фото: nord-stream2.com

Власти Великобритании усилили безопасность трубопровода, по которому проходит транзит топлива на остров Вознесения, из-за «интереса» со стороны России, сообщает Express со ссылкой на источники. В издании подчеркнули, что британские спецслужбы в октябре получили спутниковые снимки, которые свидетельствуют о «заинтересованности» Москвы в участке трубопровода. Газета при этом пишет о вероятности «подводной диверсии».

По данным издания, власти Великобритании приняли решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать бесперебойную подачу топлива. Как пишет газета, операция проводилась во время планового техобслуживания, которым занимались специалисты Минобороны страны.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Его предварительные результаты подтвердили, что причиной ЧП стала диверсия.