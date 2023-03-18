Лондон удалил сотрудничавшего с RT журналиста из санкционного списка Лондон убрал сотрудничавшего с RT журналиста Брайана Макдоналда из санкционного списка

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания исключила журналиста Брайана Макдоналда, сотрудничавшего с телеканалом RT, из своего списка санкций против России. Информация об этом опубликована на сайте британского правительства.

Документ указывает, что запись о Макдональде была исключена из объединенного списка и его активы теперь будут разморожены.

Стоит отметить, что Макдоналд был включен в список санкций в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине. Политики обвинили телеканал в распространении недостоверной информации.

За несколько дней до этого британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в стране. В руководстве телеканала данное решение назвали политическим. В Кремле его сочли подтверждением «антироссийского безумия», которое, по словам Дмитрия Пескова, опасно не только для россиян, но и для самих европейцев.