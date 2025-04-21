Лондон собирается в 16 раз увеличить производство взрывчатки и артснарядов The Times: Британия нарастит производство снарядов, чтобы не зависеть от США

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Великобритания резко нарастит объемы производства взрывчатого вещества RDX (гексогена) и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщает газета The Times. Журналисты отметили, что таким образом Лондон хочет избежать зависимости от поставок из США и Франции.

В частности, говорится в материале, за два года британская компания BAE планирует в 16 раз увеличить производство 155-мм снарядов для гаубиц и САУ. Их будут делать на новой фабрике BAE в Уэльсе, которая должна начать работу этим летом. Гексоген же будут создавать по новой технологии, благодаря которой удастся получать до 100 тонн взрывчатки в год.

Ранее член британской палаты лордов Роберт Скидельски выразил мысль, что сегодня в мире формируется новое экономическое мышление, в котором нет места глобализму. По его словам, к этому привели санкционная политика, а также введение пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты.

Глава Министерства финансов Великобритании Рэйчел Ривз подчеркнула, что новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, обернулись серьезными последствиями для глобальной экономической системы. Мировые рынки бурно отреагировали на это решение американских властей, подчеркнула глава ведомства.