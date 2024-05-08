Лондон снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости России

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джеймс Клеверли

Великобритания снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли на выступлении в Палате общин. По его словам, которые приводит ТАСС, этот шаг наряду с высылкой военного атташе и введением новых ограничений против РФ станет «мощным сдерживающим сигналом» Москве.

Мы снимаем дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости в Соединенном Королевстве, включая Сикокс-Хит в Сассексе, а также торговое представительство и представительство военного атташе в [лондонском районе] Хайгейт, которые, как мы считаем, использовались в целях осуществления разведывательной деятельности, — сказал он.

Клеверли добавил, что Лондон вводит новые ограничения на получение дипломатических виз для россиян. По его словам, эти меры призваны ограничить работу российских спецслужб на территории королевства.

Глава МВД королевства Джеймс Клеверли также объявил о высылке российского атташе во время выступления в парламенте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя выступление Клеверли, отметил, что Лондон охотно пошел на обострение отношений с Россией. Высылку российского военного атташе из королевства он связал с недавним вызовом английского посла в МИД РФ. По его мнению, за этим последует зеркальный ответ Москвы, и обострение может продолжаться вплоть до разрыва дипотношений.