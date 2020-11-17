Лондон счёл катастрофой передачу полномочий правительству Шотландии

https://static.news.ru/photo/7003d604-28e7-11eb-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Shread/Cabinet Office

Наделение полномочиями правительства полуавтономной Шотландии — настоящая катастрофа и «крупнейшая ошибка» экс-премьера Великобритании Тони Блэра, заявил нынешний руководитель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Политик отметил, что считает бесполезным предоставлять подобные права шотландским властям, так как в местном парламенте большинство у националистов. Высказывание чиновника возмутило региональных руководителей, в том числе и первого министра Николу Стерджен, лидера Шотландской национальной партии, передаёт агентство Reuters.

Стоит вспомнить эти комментарии премьера в следующий раз, когда консерваторы будут говорить, что они не угрожают власти шотландского парламента, — прокомментировала Стерджен.

Она добавила, что независимость — единственный путь к защите и укреплению законодательного органа Шотландии. Недавно политики попросили организовать новый референдум о выходе из королевства. По данным последних 14 опросов, отделение от Лондона одобряет абсолютное большинство населения Шотландии. Голосование по вопросу о независимости Шотландии прошло 18 сентября 2014 года. Около 55% пришедших на участки высказались за сохранение страны в составе Великобритании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о внутренней торговле может стать камнем преткновения в отношениях между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и победившим на выборах в Соединённых Штатах Джо Байденом.

Договор Brexit по Северной Ирландии регулирует нормы, относящиеся к внутренней торговле Соединённого Королевства. При этом в Лондоне намерены отстаивать собственные условия выхода из Европейского союза, которые не устраивают Белфаст.