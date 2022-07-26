Лондон ввел санкции против российских губернаторов Великобритания расширила список санкций против России, добавив 42 пункта

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Лондон, Великобритания

Великобритания расширила список санкций против России, в него добавили 42 пункта, сообщается на сайте британского правительства. Рестрикции коснулись глав российских регионов, в частности губернаторов Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, а также Башкирии и Чувашии.

Также черный список пополнили глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, персонами нон грата объявлены британских журналист Грэм Филлипс, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Британский МИД посчитал, что попавшие под санкции лица «участвуют и оказывают поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости», отмечается на сайте кабмина.

Ранее Великобритания ввела санкции против руководства медиагруппы «Ньюсфронт» и аналитического центра News World International. В Лондоне считают, что издания связаны с «распространением дезинформации» о конфликте на Украине. Также ограничения ввели в отношении дочери философа Александра Дугина Дарьи. Лондон запретил ей въезжать на территорию Соединенного Королевства.