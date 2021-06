Лондон призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича

Он отметил, что в Белоруссии должно прекратиться преследование людей, которые защищают свободу СМИ и права человека.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable