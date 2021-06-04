Лондон призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича

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Каждый человек, вовлечённый в съемку, принуждение и постановку интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, должен быть привлечён к ответственности. Разговор журналиста с сотрудниками белорусского государственного канала, очевидно, был организован в условиях ограничения свободы и под угрозой физического давления. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что в Белоруссии должно прекратиться преследование людей, которые защищают свободу СМИ и права человека.

Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Те, кто вовлечён в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности, — написал Рааб.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable — Dominic Raab (@DominicRaab) June 4, 2021

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Как стало известно ранее, оппозиционер Степан Путило, основавший вместе с задержанным в Минске Романом Протасевичем Telegram-канал NEXTA, считает, что его признания в интервью белорусскому телевидению стали «результатом чудовищных пыток».