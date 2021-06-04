Лондон призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича

Каждый человек, вовлечённый в съемку, принуждение и постановку интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, должен быть привлечён к ответственности. Разговор журналиста с сотрудниками белорусского государственного канала, очевидно, был организован в условиях ограничения свободы и под угрозой физического давления. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Он отметил, что в Белоруссии должно прекратиться преследование людей, которые защищают свободу СМИ и права человека.
Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Те, кто вовлечён в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности, — написал Рааб.
Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.
The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable
Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.
Как стало известно ранее, оппозиционер Степан Путило, основавший вместе с задержанным в Минске Романом Протасевичем Telegram-канал NEXTA, считает, что его признания в интервью белорусскому телевидению стали «результатом чудовищных пыток».