Лондон пригрозил ввести санкции против Донецкой и Луганской областей

Власти Великобритании намерены ввести санкции в отношении неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, сообщили в МИД страны. Также они планируют ввести ограничения на технический осмотр самолётов и яхт попавших под санкции бизнесменов из России, передаёт ТАСС.

Очередной проект антироссийских санкций правительство намерено представить парламенту в среду, 30 марта.

Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесённого [на рассмотрение] в парламент, — говорится в заявлении МИД.

Кроме этого, в парламент также будет внесён нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению техобслуживания или оказания техпомощи самолётам или судам подпавших под санкции российских олигархов.

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер считает, что когда страны Европы, включая Великобританию, вводили антироссийские санкции они не задумывались, чем они обернутся для них. По его совам, первой реакцией жителей Европы стали уличные протесты. Из-за массовых акций протеста вырастет давление на власти европейских стран и им придётся менять свою политику, при этом осознавая, что ввод санкций в отношении Москвы — это ввод санкций против самих себя, считает эксперт.