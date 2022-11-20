Лондон передаст ВСУ зажигалки с бандеровским лозунгом Великобритания в рамках зимнего пакета военной помощи передаст ВСУ зажигалки с бандеровским приветствием

Фото: МО Украины

Великобритания в рамках зимнего пакета военной помощи передаст Вооруженным силам Украины зажигалки с гравировкой на украинском языке бандеровского приветствия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны королевства. На сувенир нанесут тризуб, являющийся элементом герба республики.

В составе зимнего пакета, предоставленного проходящим обучение на территории Великобритании украинским новобранцам, будет особый [предмет, символизирующий] британскую поддержку. Зажигалка — лучший друг солдата на протяжении многих поколений, — говорится в сообщении.

Бандеровское приветствие было утверждено в 1941 году Организацией украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в качестве приветствия. С 2018 года оно является официальным приветствием в украинской армии и полиции.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Телеканал SkyNews также сообщал, что объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте.

Канада также дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Средства пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, спальные мешки, термоодеяла.