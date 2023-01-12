Лондон отреагировал на обнаружение тела британца в Соледаре Sky News: Лондон в курсе данных об обнаружении тела пропавшего в Соледаре британца

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства. В ведомстве, в частности, отметили, что поддерживают семьи пропавших сограждан.

Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер», российского предпринимателя Евгения Пригожина ранее сообщила о том, что в Соледаре обнаружено тело одного из двух пропавших граждан Великобритании.

По информации Национальной полиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Они выехали из Краматорска и направились в Соледар, после чего связь с ними была потеряна.

Эндрю Бегшо родился в Великобритании, позже переехал в Новую Зеландию. По словам его родителей, мужчина направился в зону конфликта, чтобы помогать украинцам. Как сообщают СМИ, британцы помогали эвакуации гражданского населения, работая в составе неправительственной организации.

Чуть ранее Пригожин заявил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.