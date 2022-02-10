Лондон одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России

Правительство Великобритании одобрило поправки к закону о санкциях против России. Согласно нововведениям, санкции со стороны Туманного Альбиона по отношению к Российской Федерации могут коснуться «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине», сообщает ТАСС. Речь идёт о поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, утверждённого МИД Великобритании в 2019 году.

Кроме того, рестрикции могут быть введены против компаний в Крыму, сменившие юрисдикцию «в нарушение украинских законов», а также лиц, препятствующих работе международных организаций на Украине и «ведущими бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе».

Вместе с тем, после принятия поправок, Великобритания сможет вводить ограничительные меры против оборонного, энергетического и финансового секторов России, а также новые санкции Лондона могут быть применены в отношении российских СМИ и сферы цифровых технологий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своей британской коллеге Лиз Трасс во время переговоров 10 февраля, что Москва жёстко ответит, если Великобритания введёт против России санкции. В МИД России также указали, что Трасс «было чётко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства» не может не отразиться «негативным образом на российско-британских отношениях».

Глава комитета сената США по иностранным делам Роберт (Боб) Менендес ранее заявил, что рассмотрение законопроекта о санкциях в отношении России зашло в тупик. Он добавил, что разногласия касаются вторичных санкций в отношении банков и «Северного потока — 2».