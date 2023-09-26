Лондон обвинил австрийца в курировании работавших на Россию шпионов-болгар FT: топ-менеджер Wirecard Марсалек курировал работу шпионов в пользу России

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ян Марсалек

Лондонский суд обвинил топ-менеджера обанкротившейся Wirecard, австрийского бизнесмена Яна Марсалека в курировании граждан Болгарии, являющихся фигурантами дела о шпионаже в пользу России, пишет Financial Times. Газета уточняет, что Марсалек находится в базе розыска Интерпола и германской полиции по подозрению в мошенничестве, однако Великобритания против него обвинений не выдвигала.

По словам прокурора Кэтрин Селби, связь с Марсалеком поддерживал Орлин Русев — координатор группы живущих в Соединенном Королевстве болгарских граждан, обвиняемых в шпионаже.

Информация передавалась из Великобритании руководителю, который действовал от имени России, — человеку, известному как Ян Марсалек, — сказала обвинитель.

В феврале сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали троих граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Под стражу заключены 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. По данным следствия, названные лица работали на российские спецслужбы. Граждан Болгарии обвиняют в хранении документов с «ненадлежащими намерениями».

В августе стало известно, что китайский разведчик под псевдонимом Робин Чжан обменивал и покупал у чиновников Великобритании секретную информацию. По данным журналистов, «выгодные» для госслужащих сделки заключались через фейковые профили.