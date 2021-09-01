Лондон нашёл новые места для ядерного арсенала при отделении Шотландии

В случае обретения независимости Шотландией, министерство обороны Великобритании рассматривает возможность размещения подводных лодок с ядерным арсеналом на военных базах США или Франции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным источников, планы перемещения базирующихся в настоящее время в Шотландии подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident обсуждались некоторое время назад. В результате выбрали три варианта действия. Первый из них предполагал размещение субмарин в другом британском порту. Согласно второму варианту. лодки можно было бы разместить на территории одной из союзных стран. В качестве возможных мест базирования британского ядерного флота называются американская военно-морская база Кингс-Бей в Джорджии или база французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от города-порта Брест.

Третий вариант назвали «ядерный Гибралтар». Он предусматривает переговоры с независимой шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских земель.

При этом конкретных планов по перемещению ядерного арсенала Великобритании из Шотландии нет. Данные планы показывают, какой сложный выбор может встать перед правительством королевства, если Шотландия получит полну самостоятельность.

Ранее сообщалось, что Шотландия побила рекорд по смертности от наркотиков.