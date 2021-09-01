Лондон нашёл новые места для ядерного арсенала при отделении Шотландии

В случае обретения независимости Шотландией, министерство обороны Великобритании рассматривает возможность размещения подводных лодок с ядерным арсеналом на военных базах США или Франции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным источников, планы перемещения базирующихся в настоящее время в Шотландии подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident обсуждались некоторое время назад. В результате
Третий вариант назвали «ядерный Гибралтар». Он предусматривает переговоры с независимой шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских земель.
При этом конкретных планов по перемещению ядерного арсенала Великобритании из Шотландии нет. Данные планы показывают, какой сложный выбор может встать перед правительством королевства, если Шотландия получит полну самостоятельность.
Ранее сообщалось, что Шотландия побила рекорд по смертности от наркотиков.