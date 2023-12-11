Лондон намерен не оставить камня на камне в борьбе с уклонистами от санкций Reuters: Лондон создает подразделения для борьбы с санкционными уклонистами

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Правительство Великобритании создает специальное подразделение, в обязанности которого войдет борьба с компаниями, уклоняющимися от антироссийских санкции, сообщило агентство Reuters. По его информации, сотрудники будут расследовать потенциальные нарушения, назначать штрафы и передавать дела в суд. По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрата Гани, в этом вопросе Лондон намерен «не оставить камня на камне».

Мы не оставим камня на камне в борьбе с военной машиной [президента России Владимира] Путина. Это означает подавление тех, кто уклоняется от санкций, и лишение России технологий и доходов, необходимых ей для продолжения конфликта, — говорится в публикации.

Подразделение начнет работать в начале следующего года. Его деятельность будет курировать Управление по осуществлению финансовых операций.

Ранее бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш заявил, что политика санкций против России потерпела сокрушительный провал. По его словам, причиной этому является то, что Европа не в состоянии перейти к военной экономике. Россия в условиях санкций смогла не только выстоять, но и нарастить продажи нефти, добавил он.