Лондон хочет пересмотреть Конвенцию о беженцах из-за наплыва нелегалов

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Конвенцию о статусе беженца 1951 года необходимо пересмотреть, чтобы адаптировать ее к современным вызовам в области миграции, заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, передает ТАСС. В ходе выступления перед Американским институтом предпринимательства в Вашингтоне она подчеркнула, что, в частности, требуют пересмотра правила предоставления убежища.

Один из наиболее значимых, но недооцененных факторов, способствующих кризису в сфере глобальной миграции, — это всеобщие правила предоставления убежища. Под этим я понимаю разные юридически обязывающие конвенции и договоры, которые фактически говорят о том, что вы можете просить убежища в любом месте, если вы спасаетесь от преследования в какой-либо стране. Вне зависимости от того, приехали вы незаконным путем или через безопасные страны, страна вашего назначения должна рассмотреть прошение об убежище, — заявила Браверман.

Министр сослалась на данные ООН, согласно которым с 2014 года более 50 тысяч мигрантов погибли при попытке достичь места назначения незаконными или опасными средствами, включая пересечение Средиземного моря на лодках. Браверман также подчеркнула, что необходимо различать убежище и лучшие экономические перспективы, а также уделять внимание безопасности женщин в странах, где их преследуют.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила об отсутствии необходимости вводить верхний предел в вопросе приема беженцев. По ее словам, это обусловлено европейским и международным правом. При этом она признала, что ряд муниципалитетов находится на пределе возможностей и потому надо искать выход.