https://static.news.ru/photo/3dfad6f8-5ba6-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Британские власти намерены отказаться с 2021 года от соблюдения Европейской конвенции по правам человека после Brexit. В Лондоне считают, что суды ЕС используют положения этого документа в своих интересах.

С критикой конвенции неоднократно выступали министры иностранных и внутренних дел Великобритании Доминик Рааб и Прити Пател. Сторонником отказа от её соблюдения также является главный советник премьер-министра страны Доминик Каммингс.

Мы будем соблюдать права человека своим способом, — цитирует The Sunday Telegraph слова источника в правящей Консервативной партии.

Собеседник издания назвал неприемлемым для Лондона требование ЕС продолжать соблюдение законов сообщества после Brexit.

Ранее NEWS.ru писал, что после выхода Великобритании из ЕС власти страны будут выдавать гражданам паспорта другого цвета. Вместо красно-бордовых они станут синими с золотым тиснением.