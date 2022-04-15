Лондон поддержит Киев после запрета на въезд в Россию британских министров

Правительство Великобритании продолжит оказывать поддержку украинским властям даже после введения со стороны России запрета на въезд ключевых министров королевства на свою территорию, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Соединённого Королевства. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства страны, Великобритания и её международные партнёры демонстрируют единство в осуждении действий России на Украине.

Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, — отметил собеседник агентства.

Ранее МИД России включил в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. В ведомстве отметили, что приняли такое решение в связи с «беспрецедентными враждебными действиями Лондона».

В чёрный список попали премьер-министр Борис Джонсон, министр юстиции Доминик Рааб, руководство Минобороны — министр обороны Бен Уоллес и его заместитель Джеймс Хиппи, министр транспорта Грант Шаппс, глава МВД Прити Пател, глава Минфина Риши Сунак и иные высокопоставленные лица.

В начале апреля Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении России. В число лиц, подпадающих под ограничения, вошли предполагаемые дочери президента России Владимира Путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.