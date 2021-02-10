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Михаил Щипанов
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении локдауна в стране до 7 марта.
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В Германии может начаться третья волна распространения коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По её словам, количество мутаций COVID-19 растёт, что может привести к появлению третьей волны. При этом введённые ранее меры борьбы с распространением вируса действуют — число новых случаев снижается, передаёт...
Локдаун в Германии продлили до 7 марта