Локдаун в Германии продлили до 7 марта

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В Германии может начаться третья волна распространения коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, количество мутаций COVID-19 растёт, что может привести к появлению третьей волны. При этом введённые ранее меры борьбы с распространением вируса действуют — число новых случаев снижается, передаёт...