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Локдаун в Германии продлили до 7 марта

22:13, 10 февраля 2021
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look press

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении локдауна в стране до 7 марта.

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