Локдаун из-за нового штамма COVID-19 ввели в Нидерландах

Локдаун из-за нового штамма коронавируса «омикрон» ввели в Нидерландах, сообщает ОТР. Заведения общепита, кинотеатры, непродовольственные магазины закрыты с пяти вечера до пяти утра во всей стране, а на улице находятся дополнительные отряды полиции на случай протестов.

Единственное, что мы можем сделать, — следовать новым правилам и надеяться, что не станет хуже. Для меня это не проблема. Я медсестра, и я каждый день вижу, как страдают пациенты с коронавирусом, — прокомментировала такое решение властей медсестра Вильма ван Кампен.

Ограничения будут длиться минимум до середины декабря, количество новых случаев заражения COVID-19 не опускается ниже показателя в 20 тысяч человек последние две недели. Врачи предупреждают, что с такими темпами заражения места в отделениях интенсивной терапии могут закончиться через несколько дней.

Ранее Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM), подтвердил новый штамм «омикрон» у 13 пассажиров, прибывших в Амстердам из Южной Африки 26 ноября. Всего коронавирус выявили у 61 из 624 прилетевших пассажиров.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил, что недавно вакцинированные будут устойчивы и к новому штамму, но им всё равно нужно использовать маски. Эти две меры защиты от коронавируса по-прежнему самые эффективные.