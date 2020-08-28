Лодка с мигрантами взорвалась у побережья Италии

https://static.news.ru/photo/cbea8ec6-ead1-11ea-86d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gigi/Global Look Press

Лодка, на которой находились около трёх десятков мигрантов, взорвалась недалеко от берегов Италии. В результате погибли двое мужчин и женщина.

Инцидент произошёл в районе города Кротоне на юге страны. Катер налоговой полиции обнаружил судно с мигрантами и взял его на буксир для доставки в ближайший порт. Во время буксировки начался пожар, а затем на лодке прогремел взрыв. Согласно предварительной версии, на судне воспламенилось топливо.

Помимо троих погибших, пять человек, включая двоих членов экипажа катера, пострадали. Четверо из них получили ожоги, а один сломал ногу, когда был сбит ударной волной. После прибытия в порт троих мигрантов госпитализировали. Их состояние оценивается как очень тяжёлое.

Не исключается, что число жертв инцидента может возрасти. Кроме того, три человека числятся пропавшими без вести, сообщает издание la Repubblica.

Ранее NEWS.ru писал, что на итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация с мигрантами из Африки. Местные жители грозят устроить забастовку, если власти страны не примут никаких мер для её урегулирования.