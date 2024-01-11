Lockheed Martin поставила истребители в Словакию В Словакию компанией Lockheed Martin поставлены два истребителя F-16

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin успешно поставила Словакии первые два сверхзвуковых истребителя F-16, сообщается на официальном сайте производителя. Всего запланировано передать 14 самолетов.

Lockheed Martin с гордостью информирует об успешной поставке первых двух словацких истребителей F-16 Block 70, — говорится в сообщении Lockheed Martin.

Изначально планировалось, что Словакия получит первые F-16 в 2022 году. Однако задержка в исполнении контракта была обусловлена недостатком электронных компонентов на американских авиазаводах, где производятся эти истребители.

Ранее газета Berlingske сообщила, что передача Данией истребителей F-16 на Украину будет отложена на несколько месяцев. Среди причин задержки называется незавершенность обучения украинских пилотов, а также налаживание необходимой логистики. Уточняется, что поставка будет отложена минимум на шесть месяцев. Изначально поставки планировались в районе Нового года.

В ноябре спикер ВСУ Юрий Игнат утверждал, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он заявлял, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники. Однако по мнению полковника ФРГ Вольфганга Рихтера, F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет, и ВС РФ смогут уничтожить данные самолеты.