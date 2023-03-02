Александр Блинов

Лоб в лоб: момент столкновения двух поездов в Греции показали на видео Опубликовано видео столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции

2 марта 2023 в 11:24

Фото: EPA/ТАСС

В Греции в результате столкновения двух поездов погибли не менее 32 человек