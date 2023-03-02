Опубликовано видео с моментом лобового столкновения пассажирского и товарного поездов в Греции. Авария произошла в районе города Евангелисмос на севере страны поздно вечером 28 февраля. По последним данным, в результате погибли 36 человек, еще 85 получили ранения.
На кадрах видно яркую вспышку от взрыва при столкновении двух поездов на горизонте.
ЧП произошло в районе города Евангелисмос в 230 километрах к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, в момент столкновения в нем находилось не менее 350 человек, по данным оператора Hellenic Train. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, часть которых загорелась.
Ранее также были опубликованы фото с места. На них видно, что некоторые вагоны после столкновения упали на бок. Один из выживших пассажиров рассказал, что при аварии возникла паника, мгновенно вспыхнул огонь.
Арестован начальник вокзала Ларисы, где поезд делал остановку перед аварией. Изначально он не признавал свою ответственность и утверждал, что не сработала автоматизированная система, которая должна была отправлять составы на разные пути. В итоге он все же признал свою вину. В Греции объявили трехдневный траур по погибшим.