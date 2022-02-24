ЛНР: ВСУ расстреляли солдат за переход на сторону республики

Пятеро украинских солдат были расстреляны своими сослуживцами при попытке перейти на сторону Луганской Народной Республики. Об этом официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко сообщил в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что ополченцы готовы при первой же возможности эвакуировать тела погибших украинских солдат для передачи родственникам,

По словам Филипоненко, инцидент произошёл в районе населённого пункта Новогригоровка. Пятеро солдат ВСУ, «осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни» попытались добровольно перейти на сторону ЛНР.

Однако, командование 30 бригады, в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных, — написал Филипоненко.

Представитель ЛНР отметил, что тела погибших украинских военных находятся между позициями ВСУ и ополченцев. Силовики ведут огонь из стрелкового оружия, поэтому эвакуировать их тела нет возможности. Это будет сделано при первом удобном случае.

Ранее в ЛНР рассказали, что ВСУ впервые за семь лет применили реактивную артиллерию при обстреле республики. Силовики выпустили 80 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району населённого пункта Логвиново.