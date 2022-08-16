Украина обстреляла из установок HIMARS поселок Родаково в ЛНР Представительство ЛНР: ВСУ ракетами из HIMARS разрушили школу и десять домов в Родаково

Фото: U.S. Army

Украинские войска в ночь на 16 августа выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В результате разрушена школа, повреждено более 10 жилых домов.

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в ночь на 16 августа 2022 года н. п. Родаково с применением американской РСЗО HIMARS (четыре ракеты), разрушена школа и повреждено более 10 жилых домов. Дополнительная информация уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил, что ВСУ нанесли удар по территории Запорожской атомной электростанции, ракеты приземлились около энергоблока № 6. По мнению дипломата, Киев ведет целенаправленные обстрелы, чтобы создать «радиационную техногенную катастрофу».