НМ ЛНР: в Артемовск для запугивания мирных жителей прислали наемников Представитель НМ ЛНР Марочко: в Артемовск для запугивания мирных жителей прислали наемников

Фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Под Артемовск в Донецкой Народной Республике прибыла ротная тактическая группа (РТГр) ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в задачи группы входит в том числе запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей.

Основная задача РТГр — недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения, — отметил Марочко.

12 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ около Артемовска. По информации канала, украинские военные отступили вглубь города и пытались удержать позиции. Минобороны РФ не подтверждало эти сведения.

Марочко сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно покидают позиции под Артемовском. По его словам, это обуславливается низким морально-психологическим состоянием бойцов ВСУ, серьезными потерями и утратой связи с командованием.