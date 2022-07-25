ЛНР: украинские военные обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Marines/Global Look Press

Украинские войска обстреляли минувшей ночью город Алчевск в Луганской Народной Республике с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По населённому пункту было выпущено пять ракет, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.00 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (5 ракет), — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Накануне ВСУ обстреляли город Красный Луч в ЛНР. Удар был нанесён также с использованием РСЗО HIMARS. В результате три человека получили ранения. Один из пострадавших был доставлен в реанимацию.