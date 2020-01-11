https://static.news.ru/photo/7cfadbee-3547-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Народная милиция ЛНР/twitter.com

Военнослужащие ВС Украины скрывают от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вооружения, из которых стреляли по самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При артобстреле из орудий калибра 152 мм со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Орехово по городу Кировск в ЛНР был ранен местный житель. Народная милиция заявила также о трёх повреждённых домах.

Чтобы не допустить вскрытия вооружения и военной техники, размещение которой нарушает минские договорённости, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников миссии СММ ОБСЕ, — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Как пояснили луганские полицейские, чтобы беспилотники ОБСЕ не засекли орудия ВСУ, военные использовали средства радиоэлектронной борьбы для создания помех работе дронов.

ВСУ посадили беспилотник на своих позициях, стёрли записи и передали БПЛА представителям ОБСЕ. Данный факт подтверждён в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, — сказал офицер пресс-службы милиции ЛНР.

Филипоненко призвал наблюдателей дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.

Как писал NEWS.ru, ранее офицер пресс-службы Народной милиции предупреждал о том, что украинские военные готовятся обстрелять ЛНР с целью спровоцировать ответный огонь.