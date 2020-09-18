ЛНР: бойцы ВСУ минируют леса у линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/fce8b6bc-fa74-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Народная Милиция ЛНР/vk.com

Украинские силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе. С таким заявлением выступил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Несмотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан на оккупированной территории, прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин, военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов, — отметил Филипоненко.

По его словам, бойцы ВСУ установили 26 взрывных устройств в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения, передаёт РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.