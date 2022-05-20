Лиз Трасс заявила об отсутствии у Британии цели сменить власть в России Глава МИД Британии Трасс: Лондон и Вашингтон не стремятся сменить власть в России

Лиз Трасс / Фото Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США не ставят целью смену власти в России. В беседе с Corriere della Sera она отметила, что действия Запада направлены на ослабление позиций Москвы в свете событий на Украине, сообщает РИА Новости.

Мы не ищем смены режима. Но мы должны удостовериться, что Россия будет больше не в состоянии совершать такие действия, — подчеркнула Трасс.

Британский министр добавила, что не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости дать России путь выхода из украинского кризиса.

[Президент РФ Владимир] ​Путин должен проиграть на Украине, а мы должны увидеть восстановленные суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы очень чётко заявляли, — пояснила глава британского МИД.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс прежде заявляла подобное. 14 мая она заверила, что Лондон не планирует сменить режим в РФ с помощью санкционной политики, Британия стремится прекратить конфликт на Украине. По мнению дипломата, решение Владимира Путина о начале спецоперации ослабило Россию.