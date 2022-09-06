Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства

Фото: Jane Barlow/AP/TASS

Лиз Трасс на приеме у королевы Елизаветы II

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает Sky News. Букингемский дворец опубликовал фотографию с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии.

Лиз Трасс стала премьер-министром Соединенного Королевства после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство, — передает агентство.

Елизавета II ранее приняла отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который заявился к ней на аудиенцию. Ранее утром Джонсон выступил с прощальной речью на Даунинг-стрит.

5 сентября Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания политик поблагодарила бывшего главу кабмина за реализацию Brexit, победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.

Ранее Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».