Лиз Трасс рассказала о намерениях НАТО вооружить Молдавию Глава МИД Британии Трасс: страны НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии

Лиз Трасс / Фото Ryan Jenkinson/News Images/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обсуждает с союзниками по НАТО возможность заменить вооружения Молдавии. Оружие, соответствующее «стандартам Альянса», позволит Кишинёву предотвратить любое нападение, отметила она в интервью Telegraph.

Я бы хотела видеть Молдавию оснащённой по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведём с нашими союзниками, — подчеркнула глава британского МИД.

Трасс добавила, что планами Лондона предусмотрено предоставление Кишинёву современного вооружения. Это позволит Молдавии избавиться от техники советских времён. Не исключается и обучение молдавских военных обращению с новым вооружением.

Обсуждаемые меры нацелены на защиту Молдавии от якобы «угрозы вторжения» со стороны России, уточнила Трасс.

Ранее стало известно, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила: Кишинёв нацелен на сохранение статуса нейтрального государства. Она подчеркнула, что нейтралитет Молдавии закреплён в конституции страны. Премьер также оценила риски вооружённых столкновений на территории республики, посчитав их незначительными.