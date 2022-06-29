Трасс назвала условие переговоров с Россией по Украине Глава МИД Британии Трасс: переговоры по Украине возможны только после поражения России

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Лиз Трасс

Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на публичном форуме НАТО в Мадриде. По ее словам, которые приводит ТАСС, странам Альянса следует добиться поражения России ради европейской безопасности, свободы и демократии, тогда как переговоры в нынешней ситуации способны принести лишь «ложный мир».

Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры, — указала Трасс.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал слова президента Румынии Клауса Йоханниса, который одобрил ввод в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35. По его словам, целью ввода войск должно стать военное поражение России на Украине и втягивание её в войну против Китая.

Гиркин заявил, что в НАТО рассчитывают спровоцировать переворот в России по итогам военного поражения на Украине, после чего использовать Россию против Китая «точно так же, как сейчас используют Украину». Побочным эффектом этих событий должно стать уничтожение «условно-патриотической» группировки в Кремле и частичный развал России с потерей примерно трети российских территорий.