Лиз Трасс напомнили о проколах в отношениях с Россией Spectator: Лиз Трасс не сможет завоевать уважение России после череды проколов

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Обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден заявил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьер-министра страны, не сможет завоевать уважением России. Журналист напомнил, что дипломат допустила ряд грубых ошибок в ходе своего визита в Москву в феврале. Так, например, Трасс назвала Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер в 1987 году. Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них, — написал Эшенден.

На данном этапе, отмечает автор, Кремль не испытывает большого уважения к потенциальному премьер-министру.

Немецкая оппозиция ранее потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее заявления по Украине, которую, по словам министра, следует поддерживать вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель на своей странице в Twitter заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Оппозиционер добавила, что нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом» и добавила, что министр проявила неуважение к мнению немцев и дипломатии в целом.