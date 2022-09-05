Лиз Трасс избрана премьер-министром Великобритании

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым премьер-министром страны, передает Sky News. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Трасс, которая была фаворитом в предвыборной гонке, во вторник сменит Бориса Джонсона и станет третьей женщиной — лидером страны, — передает агентство.

В своей речи после избрания Трасс поблагодарила бывшего премьера Бориса Джонсона за реализацию Брекзита, за победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, за борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России. Она назвала Джонсона своим «другом», а Консервативную партию Великобритании — величайшей партией на Земле. Трасс пообещала снизить налоги, решить проблемы в энергетике и здравоохранении.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для Соединенного Королевства. Она выразила надежду, что Трасс не станет главой британского правительства «в эти непростые времена».

До этого Трасс заявила, что став премьер-министром Великобритании, будет готова отдать распоряжение о применении ядерного оружия в случае необходимости. На ее слова отреагировали в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова назвала Трасс человеком — загадкой мирового масштаба.

Лиз Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».