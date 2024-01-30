Лиз Трасс «исчезла» из кабинета во время разговора о причинах СВО Посол Келин: Лиз Трасс «исчезла» из кабинета во время разговора о причинах СВО

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс покинула кабинет во время разговора о причинах специальной военной операции на Украине, рассказал посол России в стране Андрей Келин в интервью BBC для документального фильма. По словам дипломата, так министр повела себя во время встречи с ним 24 февраля 2022 года.

Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все, — пояснил Келин.

Сама Трасс излагает в фильме иную версию произошедшего. По ее словам, когда посол стал разъяснять причины конфликта, она якобы в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет. Келин озвучивал тезисы «дежурной российской пропаганды», оправдалась Трасс.

Во времена своей работы на посту главы МИД Трасс не раз делала антироссийские заявления. Так, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя обещание дипломата «обеспечить России поражение на Украине», заявил, что она «неадекватный, неумный и очень злобный человек». Она «даже на четверть» не похожа на экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер, вошедшую в историю как «Железная леди», подчеркнул собеседник NEWS.ru.