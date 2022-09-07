Лиз «Шторм» Трасс: британские газеты вышли с одним заголовком

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Все британские издания вышли практический с одним заголовком на обложке: Лиз «Шторм» Трасс, сыронизировав над ее первой речью в должности премьер-министра. Трасс пообещала соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия.

Будет непросто, но мы можем с этим справиться. Вместе мы выдержим этот шторм, — пообещала Трасс, даже не зная, что на следующий день это прозвище приклеится к ней навсегда.

Издания отмечают, что в отличие от дебатов, первое выступление Трасс в должности премьера было довольно сдержанным и она старалась не наговорить лишнего. В общих чертах новый премьер обрисовала главные направления будущего правительства — поддержка экономики, борьба с внешнеполитическими вызовами. Также она пообещала заняться развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, добиваться роста инвестиций .

Трасс пообещала защитить население от последствий энергетического кризиса, в частности, разобраться со счетами за электричество. Однако, эксперты уверяют, что заморозка цен на электроэнергию может обернуться бюджетными расходами в $46 млрд в течение следующих шести месяцев. Как это соотносится с обещаниями премьера снизить ряд налогов, пока непонятно.

В этой связи Telegraph на обложке про вступление Трасс в должность разместил карикатуру. На ней ребенок отчитывает не выключившего свет родителя со словами «В этой семье никто никогда не выключает свет? Ведь сегодняшние дети в конечном итоге будут расплачиваться за эту энергию.

Назначением нового премьера в Британии довольны не все. Согласно результатам соцопроса, «очень довольны» новым премьером только 4% населения, «относительно довольны» — 18%. А 67% опрошенных не надеются, что новое правительство будет в силах предотвратить падение уровня жизни в стране.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс в качестве нового премьера первым делом позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещала ему всестороннюю и долгосрочную поддержку, а также приняла приглашение приехать в ближайшее время в Киев.