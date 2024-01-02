«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в первом матче АПЛ в 2024 году

Фото: IMAGO/Gary Oakley/Global Look Press

Футбольный клуб «Ливерпуль» в 20-м туре — первом матче АПЛ в 2024 году на своем поле обыграл «Ньюкасл», сообщает РИА Новости. Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Мохамед Салах (49, 86 — пенальти), по одному разу забили Кертис Джонс (74) и Коди Гакпо (78). У «Ньюкасла» отличились Александр Исак (54) и Свен Ботман (81).

«Ливерпуль» теперь занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд и располагается на девятой строчке с 29 очками.

Ранее английский клуб «Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале турнира он нанес поражение бразильскому «Флуминенсе». Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. В составе победителей два гола забил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол на счету Фила Фодена (72). Кроме того, автоголом отметился игрок бразильцев Нино (27).

До этого президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России по футболу впервые с 2021 года сыграет с соперниками из Европы. По его словам, товарищеский матч с командой из Сербии состоится в марте 2024 года. Президент РФС также допустил возможность организовать игру с экзотическими странами вроде Кубы.