Ливерпуль исключили из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу в онлайн-режиме, проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия. Об этом сообщили на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что данное решение было принято из-за утраты характеристик, указывающих на универсальную ценность этого объекта.

Ливерпуль внесли в список всемирного наследия в 2004 году, а также в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2012 году из-за проекта Liverpool Waters. С того момента его осуществление продолжилось как на территории города, так и в его буферной зоне. Комитет ЮНЕСКО полагает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности Ливерпуля.

Правительство Великобритании разочаровано решением об исключении Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия. В Соединённом Королевстве считают, что город до сих пор заслуживает этого статуса.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет добиваться включения Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры страны Александр Ткаченко подчеркнул, что множество людей приезжают на Украину, чтобы посмотреть на зону отчуждения, которая выглядит, как площадка для съёмок постапокалиптического фильма, но не является декорацией.