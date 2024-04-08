Литву уличили в замалчивании ситуации с тайной тюрьмой ЦРУ NYT: в Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США

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Власти Литвы не хотят говорить о том, что на ее территории находилась секретная тюрьма ЦРУ из-за тесных связей с США, пишет The New York Times. Газета напомнила, что Вильнюс, несмотря на утверждения ЕСПЧ, официально не признает существование такого учреждения.

Как указал исследователь Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс, одной из главных причин, почему Литва отрицает наличие такой тюрьмы — зависимость Литвы как члена НАТО от Вашингтона в вопросах безопасности. Кроме того, в Вильнюсе не хотят поводить расследование по поводу средств, потраченных для содержания этого учреждения.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Литва и Румыния, на территории которых располагались секретные тюрьмы ЦРУ, нарушили права человека. Несколько бывших заключенных этих учреждений рассказали, что их пытали там в рамках расследования со стороны США терактов 11 сентября 2001 года.

По данным суда, в Литве тайная тюрьма действовала с сентября 2003 года по ноябрь 2005 года. В Румынии секретный объект находился с февраля 2005 года по март 2006 года. Информация о существовании тюрем была подтверждена после того, как сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальную информацию госорганов США.