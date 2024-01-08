Литву предостерегли от «ужасной ошибки» в отношении русского населения Политик Армонайте назвала ужасной ошибкой закрытие русских школ в Литве

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Закрытие в Литве государственных общеобразовательных школ, обучение в которых ведется на русском языке, станет ужасной ошибкой властей, заявила председатель входящей в правящую коалицию Партии свободы и министр экономики Аушрине Армонайте в эфире радио LTR. По ее словам, нужно не отказываться от таких учреждений, а повышать в них квалификацию педагогов. Обучающиеся в русских школах должны получать самое лучшее образование, добавила министр.

Заявления о том, что завтра мы все эти школы позакрываем, следует оценивать как ужасную ошибку. Не советую так поступать, — заявила Армонайте.

Вопрос закрытия русских школ поднимается политиками ради рейтингов и популярности, считает она. Некоторые из них просто пользуются геополитической ситуацией, но они забывают, что для будущего Литвы важно образование детей. В том числе тех, которые заканчивают русские школы, указала министр.

Ранее стало известно, что русские школы закрывают в Молдавии. Спикер парламента Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов заявил, что власти страны также блокируют телеканалы на русском языке и и доступ к российским информагентствам.