Литва запретила своим пустым грузовикам выезжать в Россию и Белоруссию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таможенные власти Литвы запретили пересечение границы с Россией и Белоруссией для пустых грузовых автомобилей, сообщает EADaily. По информации издания, запрет распространяется на машины, зарегистрированные в странах Евросоюза, в том числе в Литве.

Издание пишет, что исключение сделано для грузовых машин, которые перевозят товары через таможенную территорию ЕС или за ее пределы. Литовские таможенники уточнили, что такое решение принято в соответствии с регламентом ЕС, который запрещает экспорт грузовых машин в Россию и Белоруссию, а также транзит этого вида транспорта через территорию РФ.

Как указывает издание, Литва последовательно пытается осложнить перемещение грузов через свою границу с Россией и Белоруссией, в отношении которых введены многочисленные западные санкции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наши соотечественники сталкивались с русофобией и до того, как начались боевые действия на территории Украины. По его словам, в странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии — негативное отношение к русским встречалось гораздо чаще. Как добавил президент, если эти страны продолжат «по-свински» обращаться с россиянами, которые хотят жить на их территории, то вскоре столкнутся с таким же отношением.