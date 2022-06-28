Литва официально отказалась от российского газа Латвийский сейм запретил импорт российского газа, кроме поставок в Калининград

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Литовский сейм на законодательном уровне запретил импорт в страну российского газа, передает LRT. Сообщается, что внесение соответствующих поправок в закон поддержали 123 депутата, двое воздержались, никто не проголосовал против.

Теперь литовское законодательство запретило доступ к газотранспортной системе Литвы и терминалу сжиженного природного газа в Клайпеде для поставщиков из тех стран, которые в Вильнюсе сочли угрозой национальной безопасности.

При этом остаются открытыми пути по транзиту газа через территорию Литвы в Калининград. Таким образом российский газ и дальше будет поступать через литовскую газотранспортную систему, но через нее проходят только объемы топлива, необходимые для Калининградской области.

Литовские власти решили отказаться от поставок газа из России еще в начале апреля. Литва стала первой страной Евросоюза, которая решилась на подобный шаг. В Министерстве энергетики страны назвали это решение поворотным моментом, а также результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.

Ранее стало известно, что руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград. Власти подчеркнули, что консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций по реализации санкций, но не стали комментировать конкретные принципы и положения.