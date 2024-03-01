Литва закрыла россиянам дешевый путь в ЕС В Литве вступил в силу запрет на высадку пассажиров, следующих в Калининград

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Литве с 1 марта вступил в силу закон о запрете посадки и высадки пассажиров поездов, которые транзитом следуют в Калининградскую область, сообщает РИА Новости. По данным агентства, ограничение коснется железнодорожных станций Кяна и Кибартай. Для россиян этот маршрут считался одним из самых дешевых способов въезда в ЕС и выезда обратно в Россию.

С марта 2020 года поезда стали следовать в Калининград транзитом через территорию Литвы, при этом посадка и высадка пассажиров на литовской части маршрута не предусмотрены. Однако на станциях Кяна и Кибартай поезда совершают технические остановки для проверки документов. Пассажиры, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, все равно использовали их для посадки и высадки.

В РЖД, комментируя запрет Литвы, заявили, что он не повлияет на транзит поездов в Калининград. Там пояснили, что посадка и высадка пассажиров и так не велись, а билетов до пограничных станций Кяна и Кибартай нет в продаже.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических, правовых обязательств по пассажирскому и грузовому бесперебойному транзиту в Калининград. По ее словам, это очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности.