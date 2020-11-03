Литва закроет границы из-за роста числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0bf9268c-1dd4-11eb-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/Global Look Press

Власти Литвы рассмотрят вопрос о закрытии границ с другими государствами с конца этой недели. Об этом рассказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Правительство Литвы 4 ноября рассмотрит предложение ввести с конца текущей недели всеобщий карантин, — цитирует «Интерфакс» чиновника.

По его словам, карантин в стране будет длиться не меньше трёх недель. Также из-за роста числа заразившихся коронавирусом предлагается закрыть границы Литвы с другими государствами.

На сегодняшний день в стране ежедневно фиксируют по 900 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа от болезни скончались 175 человек.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев заявил, что закрытие границ России с другими государствами сейчас нецелесообразно, так как международные контакты уже не повлияют на рост заболеваемости коронавирусом.

По словам эксперта, приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию в РФ. Он назвал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в данное время очень серьёзным и добавил, что правильнее будет закрыть границы между российскими регионами, так как путешествия по стране сейчас опасны и могут вызвать скачки заражений, писал NEWS.ru.