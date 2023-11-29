Литва выделила €2 млн на вывоз украинского зерна

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Вильнюс выделил €2 млн на финансирование вывоза украинского зерна, сообщает ТАСС. Решение принято на заседании правительства, деньги выделят в рамках программы «Зерно Украины».

Инициатива «Зерно Украины» играет важную роль по смягчению негативных последствий войны для мирового продовольственного рынка и укрепления возможностей Украины экспортировать зерно, на что Литва направляет €2 млн, — говорится в сообщении.

Ранее власти Швейцарии решили передать Украине более €100 млн. Переданные средства должны быть потрачены на разминирование, а не на военную технику. По мнению президента страны Алена Берсе, это поможет Киеву не только избавиться от мин, но и внесет вклад в обеспечение населения продуктами. Кроме того, уверен Берсе, данный шаг со стороны властей Швейцарии поспособствует экспорту зерновой продукции.

После стало известно о договоре Киева с партнерами о получении военных кораблей для защиты зернового коридора в Черном море. По словам президента Украины Владимира Зеленского, суда передадут в ближайшее время. Он также добавил, что считает создание зернового коридора без России одним из главных достижений 2023 года.