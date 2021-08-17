Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушений на границе

Литва вручила Белоруссии дипломатическую ноту протеста из-за нарушений на границе. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Вильнюс призвал Минск воздержаться от провокационных шагов.

Мы информировали Белоруссию о нашей серьезной озабоченности ещё одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная, — сказал Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что 12 белорусских пограничников незаконно пересекли государственную границу Литвы, «втолкав» на территорию страны нелегальных мигрантов. Литовская сторона назвала произошедшее «дерзкой провокацией» и заявила, что охрана границы будет усилена.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

Власти Литвы для противостояния нелегалам решили построить на границе защитную «стену» — высокое заграждение. Евросоюз отказался финансировать этот проект, а в стране не хватило колючей проволоки, но на помощь пришли соседи из Украины. Они отправили в Литву 38 тонн недостающего материала.