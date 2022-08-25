Литва усилит таможенный контроль на границах с Россией и Белоруссией

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Литовская таможня повысит контроль на границе с Россией и Белоруссией в связи с усилением западных санкций в отношении двух государств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Глава Таможенного департамента Дарю Жвиронас допустил, что в будущем сотрудники будут буквально рассматривать перевозимые грузы через увеличительное стекло из-за попыток обойти ограничительные меры.

Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым помешали продолжить таможенные процедуры из-за попыток обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом, — заявил он.

В ведомстве уточнили, что с 1 марта был усилен таможенный надзор за перевозимыми товарами. В связи с принятыми мерами более 1200 транспортных средств из России и Белоруссии не смогли въехать на территорию Литвы. Также было зафиксировано более трех тысяч нарушений, связанных с импортом товаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил в ходе совещания, что Минск должен принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что Литва «отжала» собственность страны.

С 1 февраля Литва аннулировала договор о транзите белорусских удобрений. 21 декабря власти Литвы решили, что соглашение «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности. На фоне этого собственность компании «Беларуськалий», которой принадлежит 30% акций терминала сыпучих грузов в порту Клайпеды, были фактически реквизированы местными властями.