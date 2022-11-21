Вильнюс решил не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении армии Литвы, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас. По его словам, помощь Вильнюса Киеву в настоящее время в денежном выражении превышает €640 млн, а военная помощь оценивается в €232 млн.
Принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам, — сказал Анушаускас.
Ранее Washington Post сообщила, что США и страны Европы столкнулись с серьезным вызовом, поскольку у них заканчиваются запасы оружия для отправки на Украину. По данным газеты, многие вооружения уже переданы и Западу «приходится копаться глубже в своих запасах». Также отмечается, что для решения проблемы с дефицитом оружия потребуются «долгосрочные и стратегические действия», тогда как Россия располагает большими запасами боевой техники.
До этого в США нашли повод отказаться от поддержки Украины. Так, бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины. Она считает, что украинская политическая верхушка наживается на поставках вооружения со стороны западных стран.