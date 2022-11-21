Литва решила не передавать Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000 Глава Минобороны Литвы: Вильнюс решил не передавать Киеву гаубицы Panzerhaubitze 2000

Фото: IMAGO/Thomas Wiegold/photothek.n/Global Look Press

Panzerhaubitze 2000

Вильнюс решил не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении армии Литвы, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас. По его словам, помощь Вильнюса Киеву в настоящее время в денежном выражении превышает €640 млн, а военная помощь оценивается в €232 млн.

Принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам, — сказал Анушаускас.

Ранее Washington Post сообщила, что США и страны Европы столкнулись с серьезным вызовом, поскольку у них заканчиваются запасы оружия для отправки на Украину. По данным газеты, многие вооружения уже переданы и Западу «приходится копаться глубже в своих запасах». Также отмечается, что для решения проблемы с дефицитом оружия потребуются «долгосрочные и стратегические действия», тогда как Россия располагает большими запасами боевой техники.

До этого в США нашли повод отказаться от поддержки Украины. Так, бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины. Она считает, что украинская политическая верхушка наживается на поставках вооружения со стороны западных стран.